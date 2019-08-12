«Преследуемые» за политику россияне могут стать гражданами Украины указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства для россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента, сообщает Коммерсант.
Также украинский паспорт смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали «в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».
По словам главы украинского государства, его инициатива «обеспечивает защиту прав и свобод» граждан.
Желающие получить гражданство Украины должны будут отказаться от уже имеющегося у них гражданства, а также документально подтвердить факт политического преследования. Получить нужную справку можно в украинском МИД или в диппредставительстве страны.