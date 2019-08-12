Латвия назначила нового посла в Баку

Президент Латвии Эгилс Левитс на торжественной церемонии в Рижском дворце вручил верительные грамоты новому чрезвычайному и полномочному послу Латвии в Азербайджане Дайнису Гаранчсу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Латвии.

В настоящее время Гаранчс руководит Первым департаментом двусторонних отношений. Работу в Службе иностранных дел начал в 1994 году, занимал различные должности в центральном аппарате МИД Латвии. Также работал в посольствах Латвии в Украине, Узбекистане, Польше, Казахстане и Швеции. Владеет английским, русским, польским и французским языками.