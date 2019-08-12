Кремль выступил с новым заявлением по встрече Алиева, Путина и Роухани
Саммит президентов России, Ирана и Азербайджана состоится, когда будут синхронизированы их графики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан "с необходимостью более детальной координации графиков" президентов и "поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать". "После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках проведения саммита", - сказал Песков.
Впервые саммит президентов Азербайджана, России и Ирана состоялся в августе 2016 года в Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Основными темами обсуждений тогда стали совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности.
По итогам саммита стороны приняли совместную декларацию, в которой подтвердили намерение развивать трехстороннее сотрудничество в сферах совместной борьбы с терроризмом, урегулировании региональных конфликтов, взаимодействии на Каспии, развитии связей в сфере энергетики, транспорта.
Следующая встреча в формате Россия-Иран-Азербайджан на высшем уровне состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране. Лидеры трех стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в энергетической сфере, сирийское урегулирование и сотрудничество на Каспии. Тогда президент России Владимир Путин пригласил коллег на следующий трехсторонний саммит в Россию.