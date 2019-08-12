Кремль выступил с новым заявлением по встрече Алиева, Путина и Роухани

Саммит президентов России, Ирана и Азербайджана состоится, когда будут синхронизированы их графики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан "с необходимостью более детальной координации графиков" президентов и "поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать". "После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках проведения саммита", - сказал Песков.