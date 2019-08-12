Формально этого еще не произошло, но результаты прошедших в воскресенье праймериз показали, что у действующего главы государства Маурисио Макри практически нет шансов одержать победу на президентских выборах 27 октября. Представителя оппозиции Альберто Фернандеса поддержали 47,4% проголосовавших, Макри – лишь 32,3%. За оставшиеся два месяца развернуть ситуацию в свою пользу президенту уже вряд ли удастся.

Рынок на эту новость отреагировал панически. В понедельник индекс аргентинской биржи Merval рухнул на 37%, а курс национальной валюты песо обвалился на 30% по отношению к доллару. Акции некоторых аргентинских компаний, которые торгуются на Wall Street, потеряли в цене до 60%. Потом цифры несколько выровнялись, но вывод однозначный: бизнес не верит в победу Макри и готовится к худшему.

Дело в том, что в связке с Фернандесом в качестве кандидата в вице-президенты во власть возвращается Кристина Киршнер, которая была президентом Аргентины в 2007-2015 годах, сменив на этом посту своего мужа, Нестора Киршнера, возглавлявшего страну с 2003 по 2007 годы. Альберто Фернандес руководил какое-то время правительством при Киршнерах. Если Фернандес и Киршнер встанут во главе Аргентины, это будет означать возврат к авантюрной левопопулистской политике, которая подорвала экономику страны в предыдущие годы.

Будучи президентом, Кристина Киршнер искусственно поддерживала завышенный курс песо, что привело к появлению «черного» валютного рынка, тарифы на воду и электричество были ниже себестоимости, удачная мировая конъюнктура позволяла тратить большие средства на социальные программы. Это обеспечило Киршнер популярность среди бедных, но экономические показатели резко ухудшились, и чтобы их скрыть, государственные статистические органы либо их «рисовали», либо не публиковали вовсе. Повторения экономического авантюризма и антирыночных мер в исполнении будущей власти и испугался отечественный и международный бизнес.