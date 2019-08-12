«Бурение поисковой скважины было начато 2 июня 2019 года. При испытании скважины на глубине 2445 метров получен приток нефти, конденсата и природного газа с дебитом 100 тыс. куб. метров в сутки, — информирует компания. — Полученный приток углеводородов и геологические данные свидетельствует об открытии в Узбекистане нового нефтегазоконденсатного месторождения Бохористон».

Сейчас бурение поисковой скважины продолжается до проектной глубины в 3000 метров. Компания также приступила к строительству нового газопровода протяженностью 9,7 км для транспортировки углеводородов на Мубарекский ГПЗ.