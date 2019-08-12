Фархад Мамедов, отдел информации, Исмаиллы 15:37

Новая модель экономического развития, приоритетом которой президент Ильхам Алиев обозначил переход на рельсы ненефтяной экономики, уже демонстрирует свои результаты. Несмотря на то, азербайджанской экономике пришлось пережить шок двух девальваций, вызванных резким падением цен на нефть, сегодня благодаря принятой модели она вновь показывает рост.

И самое главное, что теперь экономический рост происходит за счет ненефтяной облсти, ведущим сегментом которой является сельское хозяйство. Об успехах в производстве сельхозпродукции глава государства заявил на недавнем совещании, посвященном социально-экономической сфере. В частности, президент отметил, что за шесть месяцев этого года это производство выросло на 13%, и в основном за счет растениеводства. «Растениеводство выросло на 25 процентов. Это говорит о том, что вложенные инвестиции, проводимые реформы, выделяемые субсидии и применяемый научный подход в сельском хозяйстве, приносят результаты. Уверен, что в будущем сельское хозяйство продолжит развиваться, и тем самым будет обеспечена занятость, а также рост экспорта сельскохозяйственной продукции», - сказал глава государства. Фермерское хозяйство европейского типа в Исмаиллы Сельское хозяйство сегодня действительно является одной из основных сегментов экономики, способных производить продукцию на экспорт и повысить занятость населения в сельской местности. Благодаря реформам, осуществляемым по инициативе президента страны в этой сфере, в Азербайджане в последние годы формируется передовой сельскохозяйственный сектор, где активно применяются современные технологии и новая техника. Сюда входят как крупные и средние фермерские хозяйства, так и современные тепличные комплексы, способные выращивать продукцию круглый год. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, одно из крупных современных фермерских хозяйств европейского типа создано в Исмаиллинском районе за счет инвестиций российского бизнесмена азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова. Фархад Ахмедов известен поддержкой, которую он по возможности оказывает развитию ненефтяного сектора Азербайджана. В частности, именно он помог с реконструкцией завода по переработке гранатов в Гёйчае, который сегодня превратился в передовое предприятие, обеспечивающее занятость населения региона. Ахмедову принадлежит и заслуга в закладке обширных гранатовых плантаций в этом же районе. Однако, бизнесмен не ограничился лишь пределами Гёйчая и инвестирует крупные суммы в создание фермерского хозяйства и в соседнем Исмаиллинском районе. Для этих целей им была создана дочерняя компания ЗАО AzNar - ООО Kənd.

1500 гектаров, включая озеро Екехана Как рассказал haqqin.az директор ООО Kənd Асиф Исмайлов, это новое современное фермерское хозяйство находится на территории села Курдмаши Исмаиллинского района, охватывая озеро Екехана и прилегающие к нему земли. «Озеро площадью в 360 га в 2009 году было взято компанией в долгосрочную аренду. Сейчас у сельского ООО 1500 га территории, включая и озеро», - сказал он. По словам А.Исмайлова, прежде здесь проживали 25 семей вынужденных переселенцев, которые занимались разведением овец. За состоянием озера никто не следил, и оно с годами заросло камышом, а дно его покрылась солидным слоем тины. Арендовав озеро и прилегающие к нему территории, бизнесмен Ахмедов прежде всего позаботился о жилье для переселенцев. Были даже приобретены овцы, чтобы они могли создать новое хозяйство. В степях, где были только змеи, теперь выращивают виноград Затем началась очистка территории от тысяч ядовитых змей. Поскольку почва здесь многие годы не обрабатывалась, они здесь плодились в неисчислимых количествах, превращая сельское хозяйство в крайне опасную затею. У ООО Kənd до сих пор существует специальный штат работников, занимающихся отловом ядовитых змей. Как только территория была приведена в порядок, приступили к закладке виноградников и созданию рыбоводческого хозяйства. Этим летом на виноградниках ООО Kənd уже собирают обильный урожай «солнечных ягод». «Сейчас у нас 300 га виноградников. На 100 га высажены технические сорта, еще на 200 – столовые. Из столовых сортов выращиваем Sultanina, Alphonse Lavelle, Superio seedless, Red globe, Crimson, Viktoriya, Prima, а также впервые в Азербайджане высадили привезенные из Турции виноградные саженцы Ata sarısı, Horoz karası, Barış, Narince и др. Среди технических сортов можно назвать Shardone, Merlot, Kabеrne savignon, Moldova, Mədrəsə и др. В прошлом году собрали урожай в 648 тонн, который реализовали как на внутреннем рынке, так и отправив на экспорт. В этом году ожидаем уже 900 тонн отборного винограда», - с гордостью рассказал руководитель ООО Kənd.

Здесь зарабатывают на хлеб жители пяти сел Из винограда технического сорта на заводе AzNar в Гёйчае производится высококачественное вино, которое продается у себя в стране и за рубеж. В хозяйстве ООО Kənd трудятся и получают зарплату жители 4-5 окрестных сел. Только на виноградниках работают более 300 человек. А.Исмайлов отмечает, что в будущем планируется увеличить площадь виноградников до 500 га. Таким образом, в Исмаиллы на деле подтверждают эффективность и многообещающее предпринятое президентом Ильхамом Алиевым реформирование сельского хозяйства и возрождение азербайджанской деревни. Сазаны из озера Екехана Более того, если виноградарство – традиционная сельскохозяйственная отрасль Азербайджана, то искусственное рыбоводство, тем более в таком районе, как Исмаиллы, до сих пор было нечто невиданное. А теперь, основательно очистив озеро Екехана, здесь создали все условия для разведения рыбы. Уже сегодня в водоеме в изобилии водится рыба семейства карповых – сазаны, беламуры, толстолобики… Новую партию мальков этих пород в озеро запускают каждый год, а рыбная продукция хозяйства пользуется высоким спросом на местном рынке. Но и это еще не все. Как сообщил Исмайлов, впервые в Азербайджане они начали разводить в Екехана форель. «И уже хорошие результаты, - похвастался он. - В специальных сетках мы запускаем в озеро мальков весом в 5-10 граммов, а продаем форель, когда она набирают вес до 300-350 граммов. Сейчас осваиваем и выращивание осетровых. Сейчас поголовья разных осетровых видов составляет примерно 40 тысяч. Их мальки весят 200-300 грамм, а взрослые особи достигают 60-70 кг».

Вдобавок черная икра и натуральный мед Как подчеркивают в ООО Kənd, одной из своих основных задач считают снижение до минимума зависимости Азербайджана от импорта рыбной продукции, что означает масштабное разведение редких видов осетровых, а в перспективе - производство черной икры. Недалек тот день, уверены работники рыбоводческого хозяйства, когда ООО начнет экспортировать свою черную икру под азербайджанским брендом. Предполагается производство и других рыбных деликатесов – балыка, рыбы горячего и холодного копчения. «В настоящее время над этим нашим проектом работает одна из известных немецких компаний. Планируем приступить к его реализации в ближайшие месяцы», - обещает глава ООО Kənd. Сделав свое сельское предприятие многопрофильным, здесь обзавелись и пасеками и поставляют на рынок отличный натуральный мед.

«У нас сейчас около сотни пчелиных семей. Сахар не используем – все натуральное. Пчелы собирают в основном нектар акаций. Этот мед ароматный, вкусный и очень полезный», - говорит Исмайлов. Не забыто здесь и традиционное для региона овцеводство. Местно стадо насчитывает 1200 голов. В ближайшем будущем планируется довести численность овец до 10 тысяч. Компания намерена завезти из России отличающуюся крупным весом породу овец Edelbay и разводить ее в Азербайджане. На 30 гектарах ООО Kənd заложило и яблоневый сад. Здесь будет выращиваться знаменитый сорт "Гызылахмед". В будущем планируется увеличить площадь сада до 50 гектаров. И наконец - шафран. ООО начало выращивать эту поистине драгоценную пряность, использовав уникальный сорт, произрастаемый в Бильгя. Раньше этот сорт шафрана выращивали только в этом пригороде Баку, но теперь он будет культивироваться и в Исмаиллы. В качестве эксперимента под шафран пока отвели один гектар земли. Экспермент, однако, удался, и очень скоро площади под шафран значительно вырастут.