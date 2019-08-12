Кремль об акциях протеста в Москве

Кремль впервые прокомментировал проходящие в Москве акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По мнению российских властей, действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в Москве являются «абсолютно оправданными». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков»,— сказал пресс-секретарь главы российского государства в ответ на вопрос “Ъ FM”.

По словам представителя Кремля, участие большого числа людей в акциях в столице, «безусловно, заслуживает внимания». Однако говорить о политическом кризисе причин нет, и митинги не являются чем-то из ряда вон выходящим, добавил он.

При оценке проходящих в Москве протестных акций нельзя «руководствоваться эмоциями» и говорить о неправомерности применения силы или арестах, считает представитель Кремля. Надо дождаться решения судов, «которые охарактеризуют то, что происходило».

Акции продолжаются в Москве с июля. 20 июля состоялась крупная согласованная акция, на которую пришли более 20 тыс. человек. 27 июля и 3 августа в столице прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, арестованы уже 14 человек. 10 августа состоялась санкционированная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тысяч человек. МВД при этом оценило число участников в 20 тысяч.