Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

Российский дипломат, сотрудник генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата в Украине. Он уже покинул территорию страны, заявили в пресс-службе СБУ.

«Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове. За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата», – сообщили в СБУ.

В СБУ также отметили, что агентом оказался военный пенсионер. Он собирал по приказу куратора данные о «политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства».

В отношении него возбуждено дело по статье «Госизмена», ему грозит до 15 лет тюрьмы.