Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российский дипломат, сотрудник генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата в Украине. Он уже покинул территорию страны, заявили в пресс-службе СБУ.
Согласно информации, украинские спецслужбы разоблачили жителя Львовской области, якобы завербованного Россией в 2014 году, передает РИА Новости.
«Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове. За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата», – сообщили в СБУ.
В СБУ также отметили, что агентом оказался военный пенсионер. Он собирал по приказу куратора данные о «политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства».
В отношении него возбуждено дело по статье «Госизмена», ему грозит до 15 лет тюрьмы.