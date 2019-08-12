«Внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», – говорится в сообщении МВД Киргизии, передает РИА Новости.

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уволил заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по итогам служебного расследования событий вокруг задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Уточняется, что решение принято по итогам служебного расследования «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».

Ранее, во вторник стало известно, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве и других особо тяжких преступлениях, в частности, организации массовых беспорядков с целью совершения государственного переворота, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии.