В Анталье открылось самое высокое в Турции колесо обозрения. «Сердце Антальи» высотой 90 м находится в парке развлечений Актур в районе Коньяалты, оттуда открывается живописный вид на центр города и залив, пишет газета Daily Sabah.

Лишь одно колесо обозрения в Европе превосходит его по высоте, это "Лондонский глаз", отмечает издание.

«Сердце Антальи», которое весит 400 т, изготовили в Китае, его доставляли морским путем в течение двух месяцев, сборка заняла еще восемь месяцев.

В «Сердце Антальи» четыре VIP-кабинки и 42 обычные, за 18 минут оно совершает один оборот.