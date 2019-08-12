Китай начал стягивать вооруженные силы к Гонконгу, где уже более двух месяцев проходят массовые протесты против законопроекта об экстрадиции. Видео опубликовало издание Global Times.

На кадрах видны колонны бронетехники, которые едут к Шэньчжэну (10-миллионный город в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом). Китайские СМИ называют происходящее подготовкой к «крупномасштабным учениям», пишет корреспондент CNN.

Народно-освободительная армия Китая одновременно опубликовала видео учебных тренировок, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей при помощи бронетехники и водяных пушек.

12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».