Территория, прилегающая к известному в Азербайджане тюрбе Бабагиль в одноименном селе Лерикского района, превращена в свалку. Повсюду разбросаны шкуры и внутренности животных, которых забивают в святилище, чтобы принести в жертву. Из леса, где стоит тюрбе, разносится по округе отнюдь не аромат свежей листвы и травы, а зловоние от гниющих останков барашков.

Об этом безобразии в святом месте haqqin.az сообщил постоянный читатель сайта Назим Алиев, на днях посетивший тюрбе Бабагиль. На фотографиях и видео, которые он прислал в редакцию, свалка с мясными отбросами во всей красе.

Между тем тюрбе Бабагиль не только место поклонения, но и, учитывая его древность и культовое назначение, популярный туристический объект.

«Несколько дней назад мы вместе с семьей отправились в святилище тюрбе Бабагиль, расположенное в Лерике. Прогуливаясь по лесу рядом со святилищем, увидели, как служители тюрбе, не заморачиваясь с захоронением, просто сбрасывают не пригодившиеся части тел жертвенных животных с обрыва. Головы, внутренности, конечности - все валяется на земле. От тошнотворного запаха протухшего мяса хоть нос зажимай. От ощущения святости места очень быстро и следа не остается…», - возмущается Назим Алиев.