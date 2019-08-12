Культовое святилище в Ленкорани превратили в мусорную свалку фото, видео
Территория, прилегающая к известному в Азербайджане тюрбе Бабагиль в одноименном селе Лерикского района, превращена в свалку. Повсюду разбросаны шкуры и внутренности животных, которых забивают в святилище, чтобы принести в жертву. Из леса, где стоит тюрбе, разносится по округе отнюдь не аромат свежей листвы и травы, а зловоние от гниющих останков барашков.
Об этом безобразии в святом месте haqqin.az сообщил постоянный читатель сайта Назим Алиев, на днях посетивший тюрбе Бабагиль. На фотографиях и видео, которые он прислал в редакцию, свалка с мясными отбросами во всей красе.
Между тем тюрбе Бабагиль не только место поклонения, но и, учитывая его древность и культовое назначение, популярный туристический объект.
«Несколько дней назад мы вместе с семьей отправились в святилище тюрбе Бабагиль, расположенное в Лерике. Прогуливаясь по лесу рядом со святилищем, увидели, как служители тюрбе, не заморачиваясь с захоронением, просто сбрасывают не пригодившиеся части тел жертвенных животных с обрыва. Головы, внутренности, конечности - все валяется на земле. От тошнотворного запаха протухшего мяса хоть нос зажимай. От ощущения святости места очень быстро и следа не остается…», - возмущается Назим Алиев.
Чтобы разобраться, что происходит с тюрбе, корреспондент haqqin.az связался муниципалитетом поселения Нода, куда входит и село Бабагиль. Председатель муниципалитета принялся категорически отрицать, что на подступах к известному святилищу царит антисанитария.
«Не знаю, откуда у вас такая информация. Такого не может быть. Эта территория находится под постоянным контролем муниципалитета. Есть специальные работники, которые следят там за порядком и чистотой. Животных, кстати, там режут не так уж часто, а в случае забоя отходы немедленно убирают», - заявил он.
Отметим, что тюрбе Бабагиль расположено на 40-м километре трассы Лянкяран - Лерик, рядом с одноименным селом. Этот исторический и культовый памятник датируется XV-XVI веками и связан с именем исторической личности - Низамеддина Амира Шахсевера Гилани Касгари.