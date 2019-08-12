Впервые в истории: заключенные совершили хадж

Группа заключенных саудовских тюрем впервые в истории совершила хадж к святым местам в Мекке и Медине.

Как сообщил новостной портал «Ар-Руйя», «в нынешнем году 50 заключенных впервые смогли совершить паломничество в период отбывания наказания за совершенные ими ранее преступления», - передает ТАСС.

Группа заключенных, согласно канонам ислама, во время паломничества ничем не отличалась от остальных пилигримов, у святых для мусульман мест все они были одеты в традиционные для такого случая белые одежды. За ними не следили и не приставили надзирателей, лишь сопровождали 32 родственника.

После совершения хаджа все арестанты вернулись в места лишения свободы.