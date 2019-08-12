Над нейтральными водами Балтийского моря и стребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, но его отогнали российские Су-27.

Согласно информации, самолет Сергея Шойгу летел из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27. Над нейтральными водами к нему попытался приблизиться самолет НАТО F-18, но российские летчики оттеснили истребитель и не позволили ему подойти близко, передает РИА Новости.

Ранее, во вторник сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142.