США купили у Израиля «Железный купол»

К 2020 году США надеются развернуть две батареи.

Вашингтон закончил испытания израильско-американской системы ПРО «Железный купол» и заключил контракт на поставку систем, сообщает издание Defense news со ссылкой на высокопоставленных армейских чиновников США.

Система ПРО «Железный купол» является совместной разработкой израильского военно-промышленного предприятия Rafael и американской компании Raytheon. Сам комплекс частично производится в Соединенных Штатах. Сейчас, после подписания сделки, стороны должны согласовать график поставок, пишет издание «Военное обозрение».

Закупка сделана в рамках программы Indirect Fire Protection Capability Increment 2 (IFPC), которая предусматривает разработку средств для защиты от ракет, артиллерийских снарядов и мин (минометов), а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Пентагон испытывает срочную потребность в системах такого рода.

На данном этапе Rafael и Raytheon проводят совместную кампанию, которая должна убедить Вашингтон в том, что именно «Железный купол» способен удовлетворить насущные нужды американского военного ведомства.