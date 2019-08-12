Решение США отложить введение пошлин на ряд товаров из Китая на 3,5 месяца привело к росту мировых цен на нефть. На 20:00 (бакинское время) сорт Brent достиг 61,38 доллара, рост составил 4,5 процента, свидетельствуют данные торгов.

Американские биржи также вышли в зону роста. Индекс Dow Jones вырос на 1,7 процента, NASDAQ — на 2 процента, а S&P 500 — на 1,66 процента.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после этого послабления в пошлинах Пекин начнет, как и обещал, крупные закупки у американских фермеров. «Пока что они не делают того, о чем говорят. Может быть, теперь ситуация изменится», — написал он в Twitter.