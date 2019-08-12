Пентагон: Военные связи с Турцией «чрезвычайно прочны»

Разногласия между Вашингтоном и Анкарой, касающиеся покупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, не привели к запрету на использование американской стороной военной базы Инджирлик, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, сообщает ТАСС.

«...У меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции на базе Инджирлик... Ожидаю продолжения улаживания складывающейся в американо-турецких отношениях ситуации... На нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом», - уверен Харригиан.

По его словам, Пентагон считает, что военные связи с Турцией остаются чрезвычайно прочными, невзирая на резкие противоречия между США и Турцией, вызванные покупкой Анкарой у Москвы ЗРС С-400.

«ВВС Турции по-прежнему поддерживают нас масштабным образом», - заверил Харригиан.