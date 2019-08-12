Лесные пожары сорвали отпуск премьера Греции

Премьер в субботу уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, где планировал оставаться до 15 августа, затем собирался посетить Тинос, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства.

В последние дни произошло несколько больших пожаров. Из-за 40-градусной жары и штормового ветра объявлен высший, пятый уровень пожарной опасности. Во вторник сильный лесной пожар начался на острове Эвбея. Дым затянул Афины, находящиеся примерно в 70 километрах. Эвакуированы жители трех сел. Огнем охвачен сосновый лес, включенный в программу защиты природы Natura. Справиться с огнем пока не удается. В районе пожара вечером объявлено чрезвычайное положение.