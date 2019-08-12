70 тысяч семей получили Курбан от имени Мехрибан Алиевой

Как сообщили в Фонде Гейдара Алиева, в ходе реализации проекта, охватившего Баку, а также все регионы республики, праздничные паи были переданы около 70 тысячам малоимущих семей.

По инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю праздника Курбан малоимущим семьям были переданы праздничные паи.

Во вторник сотрудники Фонда Гейдара Алиева и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" посетили семьи в Баку, а также Физулинском, Бейлаганском, Геранбойском и других районах, передали им от имени Фонда праздничные паи.

Накануне праздника мясо было нарезано в специальных местах для разделки и отдельно упаковано для каждой малоимущей семьи.

Целью проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является вклад в государственную политику, касающуюся малоимущих семей.