Иран строит исследовательский ядерный центр

Иран приступил к строительству исследовательского центра на ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Mehr.

Центр будет специализироваться на разделении стабильных изотопов и на изучении их применения. Первую фазу строительства планируется завершить 8 апреля следующего года – накануне Национального дня ядерных технологий Ирана, вторую – в середине мая того же года. Оснащение центра проведут осенью.

Изотопы – это разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые отличаются числом нейтронов. Изотопы бывают стабильными и радиоактивными.

На церемонии, посвященной началу строительства центра, пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Иран продолжает производить обогащенный уран и уже накопил более 300 кг.