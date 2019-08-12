Закир Гасанов на передовой фото
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с военнослужащими, проходящими службу в передовых подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр понаблюдал за передовыми позициями противника, дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.
Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр встретился с военнослужащими, поздравил личный состав с праздником Гурбан.