Министерство торговли США внесло в свой черный список две компании из Армении - ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт министерства торговли, ЕрНИИСС заполучил и реэкспортировал товары из «Списка коммерческого контроля» (CCL) Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий.

Кроме того, лицо, являющееся исполнительным директором ЕрНИИСС и президентом ЗАО «Маркел», занимается бизнесом с иранской организацией, находящейся под санкциями США.

По мнению американских властей, эти компании действуют вопреки национальной безопасности и интересов внешней политики США. Санкционные ограничения вступят в силу в среду.