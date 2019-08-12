Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам. Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Так, давнему партнеру Зеленского - Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Старшему брату Шефира - шеф-редактору и автору Студии Квартал-95 Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях.

На данный момент Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр Лига смеха.

Уточняется, что по окончании президентства доли в бизнесе вернутся к Зеленскому.