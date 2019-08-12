Полковник подрался в метро и лишился должности

Начальника полиции российского города Омск полковника Алексея Меркушова уволили за драку с машинистом московского метро, пишет РБК со ссылкой на представителей ведомства.

Инцидент в метро произошел в середине июля. Меркушов проходил в Москве переподготовку в Академии управления МВД. На станции метро «Каширская» он подрался с машинистом. В итоге сотрудник метрополитена был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Полицейский получил ушиб мягких тканей лица. Кроме того, при задержании у Меркушова были признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

По факту драки была проведена служебная проверка, после чего сотрудника уволили «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел».