Меркель: Заниматься политикой не буду

"Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью не буду", - передает ТАСС слова Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она сказала на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд.

Канцлер отметила также, что не собирается делать это и на уровне ЕС: "Все посты в ЕС только что были распределены".

Отвечая в конце дискуссии на вопрос, что ей хотелось бы прочитать о себе через 50 лет в школьных учебниках по истории, Меркель отметила: "Что она старалась".

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года.