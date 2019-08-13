Хаменеи встретился с посланником хуситов

Верховный руководитель Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи встретился в Тегеране с представителем повстанческого движения Йемена «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммедом Абдулом Саламом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальный сайт Хаменеи.

11 августа агентство Fars сообщало о встрече министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с представителем йеменских хуситов Саламом. В тот же день глава иранской дипломатии отправился в Доху на переговоры с руководством Катара.

Как пишет издание EAdaily, последние встречи в регионе, главной темой которых стала обострившаяся в эти дни ситуация в Йемене, могут свидетельствовать об усилиях внешних заинтересованных сил в деэскалации военного кризиса в беднейшей стране арабского мира.