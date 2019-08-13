Трамп о движущихся к Гонконгу войсках Китая

«Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!» — говорится в сообщении.

Американская разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам Гонконга, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Американский президент также недоумевает в связи с тем, что многие винят его или США в происходящем в Гонконге: «Не представляю, почему».

Отвечая на вопросы журналистов, он также выразил надежду, что ситуация в охваченном протестами Гонконге разрешится мирно, в том числе и для Китая.

«Надеюсь, что никто не пострадает. Надеюсь, что никто не будет убит», — цитирует Трампа Интерфакс.

В свою очередь китайские власти не скрывают перемещений техники, однако, согласно поступившему ранее 13 августа официальному комментарию, технику в регион перебросили для проведения учений.

Отметим, что ранее во вторник в международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы в связи с захватом протестующими здания аэропорта. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов и попыталась выдворить их из здания, однако демонстранты оказали сопротивление. Они бросали в стражей порядка различные предметы и построили баррикаду из тележек для перевозки багажа.