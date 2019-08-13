Томас Долль о победе над «Карабахом»: «Я ничего не сделал для этого успеха»

«Я счастлив, что мы смогли так сыграть, - говорит немец. - Я доволен игрой. Было сложно. Соперник атаковал, но наш вратарь спас. То, что мы не пропустили, не может не радовать.

Если бы не было пенальти, у нас все равно было бы много времени, чтобы забить. Главное, что мы играли в другой футбол. Встречали соперников в центре, не позволяли им подходить к нашей штрафной.

Думаю, что прежде всего мы сыграли смело. Команда бежала. Хотели играть быстро, и это получилось. Во втором тайме у соперника были шансы, они постоянно атаковали. В тот момент было важно не пропустить. Мы с этим справились.

На самом деле я ничего не сделал для этого успеха. Я тут всего 4-5 дней. Конечно, большая роль в этом успехе бывшего главного тренера Паоло Трамедзани. И я благодарю его».