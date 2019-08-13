Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) в течение 48 часов освободят задержанный в июле танкер Grace 1. Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, танкер будет освобожден в результате юридических и дипломатических усилий иранской стороны.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что судно будет освобождено до вечера вторника. Однако позже власти Гибралтара опровергли эту информацию.

Гибралтар задержал танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.