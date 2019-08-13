Гурбан Гурбанов о вылете «Карабаха» из Лиги чемпионов

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от АПОЭЛ (0:2).

«К сожалению, мы проиграли и вылетели по сумме двух встреч. Соперник использовал эпизоды, которые создал. Очень хотели продолжить выступление в Лиге чемпионов, но не получилось.

Ошибки у нас были, но мы все равно старались играть в свой футбол.

Чем удивил АПОЭЛ? Наверное, своим опытом. Они много лет играют в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они очень хотели победить, и это было ожидаемо. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать».