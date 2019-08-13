В Грузии надеются на укрепление лари

Министр финансов Грузии Иван Мачавариани уверен, что курс национальной валюты будет укрепляться и лари придет в равновесие.

"Как фискальная, так и монетарная политика направлена на то, чтобы не способствовать обесценению лари. Наоборот, мы должны максимально воздержаться от излишних расходов, от любого вида активности, которая может оказать негативное влияние на курс. Однако есть обычные естественные колебания, и лари найдет свое равновесие в любом случае", - передает Sputnik Грузия слова министра финансов.

"Оставляю себе надежду, и есть ресурс, что лари еще немножко укрепится. Ресурс в растущем экспорте. Надеемся, что и туризм восстановится от полученного удара до конца года", - подчеркнул Мачавариани.

С 20 июня курс грузинского лари по отношению к доллару упал на 6,6%. Если 20 июня объявленный Нацбанком официальный курс лари к доллару составлял 2,7871, то 8 августа он уже достиг нового антирекорда - 2,94 лари за $1.