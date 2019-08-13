США могут выйти из ВТО?

США могут выйти из состава Всемирной торговой организации, «если это потребуется», заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.

Трамп заявил, что правила ВТО помогают только другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения. В первую очередь, утверждает он, этим пользуется Китай, с которым идет фактическая торговая война, передает РИА Новости.

Глава американского государства напомнил, что неоднократно критиковал организацию и предупреждал о возможным выходе из нее, если ВТО не улучшит свою работу. Он также выразил недовольство, что до его прихода к власти Вашингтон проигрывал все споры в ВТО. В настоящий момент США выигрывают большинство споров, потому что в ВТО «знают, что у них под ногами не очень твердая почва», заверил Трамп.