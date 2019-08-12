На фоне кризиса в Венесуэле Мадуро создал новое министерство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал министерство по туризму и внешней торговле, об этом он сообщил в Twitter.

«Я создал новое министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет нести ответственность за развитие туризма и международные инвестиции в Венесуэлу. Успеха!» — написал Мадуро.

Президент Венесуэлы также произвел несколько кадровых перестановок в ведомствах. По его словам, назначенные им чиновники — «профессионалы с большим опытом», которые «будут выполнять важные функции для комплексного развития страны». Кроме того, Мадуро лишил парламентского иммунитета четырех депутатов за измену Родине.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация обострилась в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран.