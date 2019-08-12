Как стало известно турецкому специализированному порталу Denizhaber, судно Мубариза Мансимова, переделанное из продуктового танкера в сухогруз, столкнулось в первом же своем рейсе с другим судном Doric Warrior.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Denizhaber, в результате столкновения капитан «Мамед Эмин Расулзаде» подал сигнал о бедствии.

Главное управление береговой охраны направило к месту столкновения три буксира и три спасательных судна.

В связи с происшествием движение и деятельность других кораблей и танкеров были временно приостановлены.