Танкер «Мамед Эмин Расулзаде» Мубариза Мансимова пошел ко дну обновлено 01:57; фото
Как стало известно турецкому специализированному порталу Denizhaber, судно Мубариза Мансимова, переделанное из продуктового танкера в сухогруз, столкнулось в первом же своем рейсе с другим судном Doric Warrior.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Denizhaber, в результате столкновения капитан «Мамед Эмин Расулзаде» подал сигнал о бедствии.
Главное управление береговой охраны направило к месту столкновения три буксира и три спасательных судна.
В связи с происшествием движение и деятельность других кораблей и танкеров были временно приостановлены.
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Несколько недель назад обанкротившийся турецкий олигарх азербайджанского происхождения, глава судоходной компании Palmali Dənizçilik Мубариз Мансимов заявил в интервью оппозиционным азербайджанским СМИ о том, что новое судно его флота будет носить имя одного из основателей первой Азербайджанской Республики «Мамед Эмин Расулзаде».
Напомним, позднее в результате проведенного журналистского расследования турецким медиапорталом Denizhaber выяснилось, что представленный в качестве нового судна Palmali танкер на самом деле построен 21 год назад в российском порту Волгоград. Более того, ранее танкер был назван в честь отца опального экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова – Ахмеда Махмудова. После разоблачения объединенной преступной группировки Махмудова – банды оборотней в спецслужбах Мансимов в спешном порядке переименовал судно дедвейтом в 6 тысяч 600 тонн в ADRIATIC MARINER.
В своем комментарии турецкие журналисты с сожалением признали: «Тот факт, что глава правления компании Palmali Dənizçilik Мубариз Мансимов злоупотребляет искренностью и национальными чувствами азербайджанцев, выдавая находящееся в его флоте старое 21-летнее судно за новое, не поддается никаким объяснениям».
Несколько часов назад турецкие СМИ сообщили о трагическом инциденте с этим танкером. Накануне судно «Мамед Эмин Расулзаде» вышло в первый рейс за грузом в водах Мраморного моря, однако через некоторое время пошло ко дну. Турецкие журналисты указывают на техническую неисправность ветхого судна. Ведется расследование.