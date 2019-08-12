Новозеландцам разрешили выдавать зарплату в криптовалюте

Оно вступает в силу 1 сентября и будет иметь действие в течение трех лет, пишет Коммерсант.

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах. Постановление об этом подписало налоговое управление страны, сообщает Financial Times.

Налоговая служба страны постановила, что компании могут платить своим сотрудникам зарплаты в криптовалютах при соблюдении нескольких условий. Эти выплаты будут осуществляться за выполнение работы, предусмотренной трудовым соглашением, платежи в криптовалютах будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах (например, в новозеландских долларах), а также будут выплачиваться ежемесячно и быть постоянной частью зарплаты сотрудника (включая полную выдачу зарплаты в криптовалюте).

При этом выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а сотрудник должен быть в состоянии свободно обменять ее на стандартное средство платежа.