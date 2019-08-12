Китай не пустил американские корабли в порт Гонконга
Власти Китая отклонили запрос о заходе в порт Гонконга двух кораблей ВМС США. Об этом со ссылкой на американский источник сообщает Reuters.
Согласно информации, десантный корабль-док Green Bay запрашивал разрешение на посещение порта позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie - в сентябре. Причину отказа китайские власти не уточнили, отмечает агентство.
Вот уже два месяца Гонконг охвачен массовыми протестами против инициированного местными властями законопроекта, цель которого - наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.