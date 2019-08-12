Депутат Дмитрий Савельев поздравил Мехрибан Алиеву

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев направил в адрес первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой правительственную телеграмму с поздравлениями по случаю награждения орденом Дружбы, сообщает haqqin.az.

«Многоуважаемая Мехрибан Арифовна! Позвольте от всей души поздравить Вас с вручением ордена Дружбы! Эта высокая награда – несомненное признание Вашей необычайной мудрости и блистательного политического таланта.

С Вашим именем связаны многие вехи развития и укрепления российско-азербайджанских отношений. Ваше стремление к решению всех задач подходить с огромной любовью и ответственностью, Ваш уникальный дар общения с людьми, Ваш вклад в развитие мировой культуры вызывают искреннее восхищение.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья и счастья, дальнейших успехов, реализации самых масштабных планов во имя процветания братских народов России и Азербайджана», – говорится в поздравлении Дмитрия Савельева.