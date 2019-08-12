Телефонный разговор Алиева с Роухани

«Иран придает большое значение усилиям по расширению отношений и сотрудничества с Азербайджаном. К счастью, мы наблюдаем положительный рост сотрудничества», - сказал Роухани в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает “Интерфакс Азербайджан» со ссылкой на сайт иранского лидера.

По мнению иранского президента, обмен визитами иранских и азербайджанских официальных лиц является эффективным инструментом для расширения отношений, он также выразил надежду, что процесс выполнения соглашений между двумя странами ускорится.

«Азербайджанская Республика всегда была дружественной и братской страной для Ирана, и эта дружба между двумя странами будет еще более углубляться», - сказал Роухани.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что ирано-азербайджанские отношения и сотрудничество растут, «что является результатом регулярных и ответственных усилий, предпринимаемых Тегераном и Баку».

«Нет никаких сомнений в том, что отношения между двумя странами и народами будут лучше чем раньше, и развиваться», - добавил азербайджанский президент.