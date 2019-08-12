«Ярмарки, проведенные в мае-июне Агентством Аграрных Кредитования и Развития в регионах страны, показали нам, что у фермеров есть потребность в большей информации о новых правилах лизинга с государственной субсидией и об организациях, предоставляющих такие услуги. Поэтому мы приняли решение на постоянной основе встречаться с фермерами на их же территории, включая и самые отдаленные деревни. Во время выездов мы организовываем встречи с фермерами в деревнях, предоставляем им информацию о новых правилах, о нашей компании. Prior Leasing – первая компания, предпринявшая такой шаг», - сказал директор компании Азер Гумбатов.

Представители компании поинтересовались потребностями фермеров в технике, проинформировали их о предложениях всех поставщиков техники, с которыми компания сотрудничает, раздали информационные материалы относительно сельхозтехники и племенных животных. С целью облегчения и ускорения процесса и процедур лизинга «Prior Leasing» организовал мобильный офис, который позволяет сотрудникам компании проводить отдельные встречи с фермерами прямо в поле, продемонстрировать фермерам видеоролики о работе интересующей их техники, принимать их запросы, посещать хозяйства, проводить анализ клиентов и даже заключать договора прямо на месте. Таким образом, были приняты заказы на приобретение свыше 80 единиц техники.