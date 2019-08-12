«Prior Leasing» организовала выездные услуги по льготным продажам сельхозтехники в регионах фото
Компания Prior Leasing, занимающаяся лизингом и продажей сельскохозяйственной техники и племенных животных, провела выездную кампанию по оказанию услуг фермерам в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Джалилабадском, Масаллинском и Ленкоранском районах.
В течение двух недель представители компании провели встречи с более чем 550 фермерами в 60 селах, посетили свыше 25 хозяйств.
«Ярмарки, проведенные в мае-июне Агентством Аграрных Кредитования и Развития в регионах страны, показали нам, что у фермеров есть потребность в большей информации о новых правилах лизинга с государственной субсидией и об организациях, предоставляющих такие услуги. Поэтому мы приняли решение на постоянной основе встречаться с фермерами на их же территории, включая и самые отдаленные деревни. Во время выездов мы организовываем встречи с фермерами в деревнях, предоставляем им информацию о новых правилах, о нашей компании. Prior Leasing – первая компания, предпринявшая такой шаг», - сказал директор компании Азер Гумбатов.
Представители компании поинтересовались потребностями фермеров в технике, проинформировали их о предложениях всех поставщиков техники, с которыми компания сотрудничает, раздали информационные материалы относительно сельхозтехники и племенных животных. С целью облегчения и ускорения процесса и процедур лизинга «Prior Leasing» организовал мобильный офис, который позволяет сотрудникам компании проводить отдельные встречи с фермерами прямо в поле, продемонстрировать фермерам видеоролики о работе интересующей их техники, принимать их запросы, посещать хозяйства, проводить анализ клиентов и даже заключать договора прямо на месте. Таким образом, были приняты заказы на приобретение свыше 80 единиц техники.
Отметим, что в соответствии с указом «Об усовершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере», подписанным президентом Азербайджана 19 декабря 2018 года, все поставщики сельхозтехники могут предоставлять свою продукцию фермерам с государственной льготой в 40%, также фермерам предоставляется беспроцентный кредит сроком до 5 лет. Компания Prior Leasing осуществляет продажу техники на льготных условиях как один из уполномоченных кредитных организаций Агентства Аграрных Кредитования и Развития.
«Оценив первый опыт, компания «Prior Leasing» приняла решение перевести работу мобильного офиса на постоянную основу. Если раньше мы старались, чтобы фермеры могли получать технику в лизинг не покидая своего района, то теперь им не надо даже выходить из дома» - сообщил Азер Гумбатов.
ОАО «Prior Leasing» было учреждено в 2014 году. Компания «Prior Leasing», основанная местными физическими лицами, оказывает услуги по консалтингу, продаже и лизингу племенных животных, сельскохозяйственной и строительной техники фермерам и предпринимателям во всех регионах Азербайджана.