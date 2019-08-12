Рамин Гулузаде проводит встречи в России

Делегация под руководством министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде находится с визитом в России.

По приглашению министра транспорта России Евгения Дитриха делегация под руководством министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде находится с визитом в Сочи. Делегация нашей страны приняла участие в трехсторонней встрече министров транспорта Азербайджана, Ирана и России.

На встрече было обсуждено принятие совместных мер по увеличению объемов грузоперевозок по маршруту, проходящему через западный берег Каспийского моря международного транспортного коридора «Север-Юг», упрощению перевозок и развитию договорно-правовой базы в этой области.

На двусторонних встречах, состоявшихся в рамках визита между министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамином Гулузаде, министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом и министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами, был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в области транспортных и транзитных перевозок.