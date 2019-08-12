Против уговорившего Атамбаева сдаться генерала завели дело

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает РИА Новости.

Генерала Асанова, который вел переговоры с Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку в среду "за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия". Позже в МВД уточнили, что Асанов якобы покинул свой пост и отправился на переговоры ради "самопиара".

По данным Генпрокуратуры, в ходе служебного расследования установлено, что заместитель главы МВД Асанов своими действиями 7-8 августа 2019 года "неоднократно игнорировал требования и указания министра внутренних дел". По версии следствия, он без согласования с министром принимал самовольные решения, не имея на это право. Также Асанов, как выяснилось в ходе расследования, "оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства". Следствие также подозревает экс-замминистра в сокрытии "улик, предметов от органов следствия и других документов, имеющих значение по делу".