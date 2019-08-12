Украина передала Нидерландам дело о крушении Boeing
Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17. Об этом сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на СБУ.
Амстердам получил материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе.
СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск. Суд по данному делу начнется примерно в марте 2020 года.