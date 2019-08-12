Facebook тайно прослушивал пользователей

Компания Facebook наняла несколько сотен подрядчиков для того, чтобы они прослушивали и расшифровали аудиосообщения пользователей. Об этом Bloomberg рассказали знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными из опасений потерять работу.

По словам собеседников издания, подрядчики не имели информации о том, откуда Facebook взяла аудиозаписи и зачем соцсети нужны их расшифровки. Такая работа показалась им неэтичной, так как компания не поставила пользователей в известность, что их прослушивают третьи лица.

Facebook подтвердила прослушку, однако заверила журналистов, что прекратила эту деятельность больше недели назад и не планирует ее возобновлять.

Компания объяснила, что использовала записи только тех юзеров, которые выбрали опцию расшифровки аудиофайлов в мессенджере, и таким образом проверяла, насколько хорошо работает созданная для этого нейросеть. Представители Facebook добавили, что записи были анонимизированы.