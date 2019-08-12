Самолет Шойгу преследовал испанский истребитель
Приблизившийся к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики принадлежал Испании. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военное ведомство королевства оставило инцидент без комментариев, за которыми предложила обратиться непосредственно в НАТО.
В НАТО заявили, что истребители приблизились к самолету главы Минобороны с целью идентифицировать воздушное судно.
Представители альянса добавили, что не знали о нахождении Шойгу на борту самолета.