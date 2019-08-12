Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили строящиеся в прифронтовой зоне военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру было доложено, что военные городки, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца года, полностью обеспечат водой, газом, отоплением и другими коммуникационными системами, они будут оснащены самыми современными установками.

Отмечается, что в этих военных городках будут построены штабы, офицерские и солдатские общежития, столовые, хранилища для боевой техники и прочие административные здания и сооружения. Также предусмотрено строительство соответствующих объектов быта и общественного питания, в том числе котельных, прачечно-банных комплексов, медицинских пунктов и других инфраструктурных объектов.