"В рамках форума прошла встреча и с послом Армении в России Варданом Гогоняном. Естественно, я хотел задать ему вопрос об оккупации наших земель и его видении решения карабах ского конфликта. Но посол Армении начал вести полную провокационную дискуссию с участниками форума.

Армяне в Пятигорске устроили провокацию против азербайджанского молодежного активиста, главы общественного объединения "Бакинский клуб молодежи" Сабира Рустамова. Об этом haqqin.az сообщил сам Рустамов, который с 9 августа принимал участие на форуме «Машук 2019».

Его главной целью было убедить участников форума, что Карабах исконно армянская земля и что там никогда не жили азербайджанцы. Учитывая то, что я пришел на форум в футболке с надписью «Азербайджан», то меня просто не допустили к микрофону», - сказал он.

По его словам, вопрос армянскому послу все же удалось задать девушке из азербайджанской делегации, но Гогонян вместо ответа начал ей грубить и называть азербайджанцев вандалами, уничтожившими армянские памятники.

«Мне пришлось вмешаться и хотя бы как-то остановить эту провокацию, но на меня набросились участницы форума с армянской стороны, которые начали царапать мое лицо и рвать рубашку. Они пытались втянуть меня в эту провокацию. Потом ко мне подошли другие участники из Армении и угрозами требовали, чтобы я покинул Пятигорск. Обо всем случившемся я проинформировал Министерство молодежи и спорта Азербайджана. Я сейчас нахожусь в номере гостиницы и из-за возникших проблем я покидаю форум. Жаль, что организаторы допустили эту провокацию",- сказал он.

В Министерстве молодежи и спорта, в свою очередь, отметили, что они информированы по поводу инцидента и делают все возможное для обеспечения безопасности азербайджанских делегатов.