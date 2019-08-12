Так, четырем из шести гидроагрегатов станции требовался ремонт. Поэтому был дан старт ремонтно-восстановительным работам на шестом гидроагрегате, который был остановлен еще в 2017 году. Установлены доставленные по заказу запчасти. Работы на шестом гидроагрегате, который будет подключен к современной системе управления, завершатся в конце августа. После аналогичные работы начнутся на трех других гидроагрегатах.

На сегодняшний день в рамках «Программы реабилитации» на станции установлен дополнительный автотрансформатор в 220/110 киловольт, силой в 200 мегавольт/ампер. Проложены 320 метров 220-киловольтной подземной кабельной линии, 300 метров 110-высоковольтной воздушной линии электропередач, протянутой над рекой Кура. Автотрансформатор оснащен современной системой релейной защиты и автоматики.