Ремонтные работы «Азерэнержи» на Мингячевирской ГЭС видео
Наряду с Азербайджанской теплоэлектростанцией в рамках «Программы реабилитации» ОАО «Азерэнержи» ведутся ремонтно-восстановительные работы на гидроэлектростанции «Мингячевир».
Так, четырем из шести гидроагрегатов станции требовался ремонт. Поэтому был дан старт ремонтно-восстановительным работам на шестом гидроагрегате, который был остановлен еще в 2017 году. Установлены доставленные по заказу запчасти. Работы на шестом гидроагрегате, который будет подключен к современной системе управления, завершатся в конце августа. После аналогичные работы начнутся на трех других гидроагрегатах.
На сегодняшний день в рамках «Программы реабилитации» на станции установлен дополнительный автотрансформатор в 220/110 киловольт, силой в 200 мегавольт/ампер. Проложены 320 метров 220-киловольтной подземной кабельной линии, 300 метров 110-высоковольтной воздушной линии электропередач, протянутой над рекой Кура. Автотрансформатор оснащен современной системой релейной защиты и автоматики.
Отметим, что на протяжении более четырех лет из-за отсутствия подключения дополнительного трансформатора к участку мощностью в 220/110 киловольт первый автотрансформатор работал без перерыва, тем самым повышая риск возникновения аварий. Теперь, после переноса нагрузки на дополнительный автотрансформатор, стало возможным осуществление любых ремонтных работ и обеспечение бесперебойным электроснабжением Мингячевира и его окрестностей.
По завершении проводимых ремонтно-восстановительных работ на Мингячевирской ГЭС в рамках «Программы реабилитации» в 2020 году повысится надежность и устойчивость станции.