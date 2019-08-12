Имран Хан едет в Кашмир

Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит сегодня пакистанскую часть Кашмира, где выступит с речью в местном законодательном собрании в связи с отменой Индией статьи 370 Конституции, предусматривавшей особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Пакистана.

"Имран Хан в сопровождении членов своего кабинета отметит национальный праздник - День Пакистана в городе Музаффарабаде, административном центре Азад Кашмира (Свободного Кашмира - так именуется пакистанская часть этого региона), - пишет газета The Economic Times. - Ожидается, что он также примет участие во всепартийной конференции и встретится с лидерами кашмирских политических партий", - передает ТАСС.

Пакистан выступает против решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. В связи с этим 7 августа в Исламабаде приняли решение понизить дипломатические отношения с Индией, выслать ее посла на родину, приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Нью-Дели.