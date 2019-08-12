В Петербурге азербайджанец открыл стрельбу из люка Range Rover

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Пушкина, который стрелял в воздух из люка свадебной машины, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 11 августа. Свадебный кортеж двигался по Колпинскому шоссе из поселка Славянка в сторону Пушкина. Из люка на крыше автомобиля Land Rover, который ехал в составе праздничной колонны, высунулся мужчина и стал стрелять в воздух из огнестрельного оружия. О нарушении очевидцы сообщили в полицию.

Машину задержали. Эмоциональным пассажиром оказался 34-летний уроженец Азербайджана с российским гражданством, житель Пушкина. Мужчину задержали. У него изъяли пистолет Grand Power, на который имелись документы.

Против хулигана возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.