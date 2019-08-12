Китай попросил США «не совать нос» в дела Гонконга

Министерство иностранных дел Китая обратилось к американским властям с просьбой не вмешиваться в дела Гонконга. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД отметили, что «уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая».