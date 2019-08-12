Китай попросил США «не совать нос» в дела Гонконга
Министерство иностранных дел Китая обратилось к американским властям с просьбой не вмешиваться в дела Гонконга. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД отметили, что «уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая».
«Мы еще раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — заявил Китай.
Накануне президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. Он также призвал сохранять спокойствие.
Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Причиной для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными.